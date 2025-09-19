A Catania la V edizione del KinEst Fest

Dall’1 al 10 ottobre 2025 torna a Catania il KinEst Fest, festival internazionale dedicato al cinema dell’ Europa centrale. La quinta edizione vedrà la presenza di moltissimi ospiti internazionali che accompagneranno gli 11 film in concorso.

L’ apertura del festival è prevista per mercoledì 1 ottobre, alle ore 17,30, al CUT (Centro universitario teatrale, Piazza Università, 13), con la presentazione del programma e degli ospiti, a cura di Santina Arena e Chiara Platania, ideatrici del KinEst Fest. Il film scelto per l’apertura è “PER IL VOSTRO BENE” di Ireneusz Grzyb (Polonia, 2025), un ritratto tagliente delle dinamiche di potere e controllo all’interno di un nucleo familiare dell’alta borghesia. Dopo la proiezione, il pubblico potrà discuterne con l’attrice protagonista Klara Williams, volto noto del cinema e della televisione polacca. Introduce la psicologa Grazia Puglisi, coordina Agnieszka Hetman.

Giovedì 2 ottobre, sempre al CUT, alle ore 18, l’ obiettivo cinematografico si sposta su un’ altra famiglia per raccontare l’autismo e il prendersi cura vissuti dalla sorella maggiore, ovvero “L’ ALTRA” (Repubblica Ceca, 2025). Il film di esordio della giovane regista Marie-Magdalene Kochová, che ha conquistato premi nei festival di tutta Europa, sarà introdotto dall’attrice catanese Ketty Governali.

Venerdì 3 ottobre l’ospite del festival ha un nome italiano: Lucia Chiarla, attrice e sceneggiatrice genovese, da vent’anni affermata regista a Berlino, dopo il grande successo all’ estero del film satirico “Bye bye Berlusconi”.

Alle ore 17,30, al CUT, Lucia Chiara presenterà in anteprima il suo “A PROPOSITO DI LUIS” (Germania 2025), un’indagine sottile delle emozioni della famiglia di un bambino, vittima di bullismo, e dello scontro impari con le istituzioni. Dopo il film, la regista ne discuterà con il pubblico e con Sergio Barone, docente di sceneggiatura e critica cinematografica.

Il fine settimana sarà dedicato a due eventi speciali, fuori concorso, presso l’ Arena Adua: -sabato 4 ottobre, alle ore 20,30, il festival ricorderà Stefano Benni con il suo film, surreale e ancora attualissimo, “MUSICA PER VECCHI ANIMALI”, del 1989, con Dario Fo, Paolo Rossi e Francesco Guccini;

-domenica 5 ottobre, invece, sempre alle ore 20,30, il festival ricorderà un altro grande scrittore con il film “KAFKA. DELITTI E SEGRETI” di Steven Soderbergh, 1991, con Jeremy Irons, una trama che intreccia magistralmente i due capolavori di Kafka, Il processo e Il Castello, sullo sfondo di una misteriosa Praga.

Lunedì 6 ottobre il KinEst Fest si sposterà al Centro Culture Contemporanee Zō (Viale Africa – piazzale Chinnici, 6) con due film in concorso:

-alle ore 18, introdotto da Alberto Surrentino (critico cinematografico), “BABBO NATALE ERA COMUNISTA” di Emir Kapetanovic (Bosnia, Serbia 2025), irresistibile road movie su un gruppo di attori che cerca tra le nuove generazioni la speranza del futuro;

– alle ore 19,30 “EMNA” di Bouslama Chamak (Svizzera, Tunisia 2025). Il noto regista presenterà, insieme al compositore svizzero Bernard Lechot, autore della colonna sonora, il suo ultimo film che denuncia l’ impietosa chiusura delle frontiere dell’Europa, attraverso gli occhi di una donna e della sua bambina, che tentano di varcare il confine e ne discuterà con il pubblico e con il giornalista Orazio Vasta.

Martedì 7 ottobre, alle ore 18, con partenza da Piazza Università, si terrà una passeggiata tra le location cinematografiche del centro storico catanese, a cura di FreeTour Catania, che farà scoprire anche a registi e attori ospiti del festival interessanti curiosità sui luoghi in cui sono stati girati classici della cinematografia italiana e nuove produzioni.

Mercoledì 8 ottobre si proseguirà da Zō, in collaborazione con Catania Pride e Open Catania, con due film a tematica queer:

-alle ore 18 “A NUDO” (Germania 2024), un’opera collettiva, girata a Berlino da quattro giovani registi: Will Andrick, Juan Bermudez, Isis Rampf e Anna Schroeder, che ne discuteranno con Anna Chisari (Open), Laura Tomarchio (Catania Pride) e Lucia Morabito (Catania Pride);

-alle ore 20,30 “AVANT DRAG” di Fil Ieropoulos (Grecia, 2024), manifesto performativo di resistenza urbana di un gruppo di drag di Atene.

Per le giornate conclusive il KinEst Fest torna al CUT di Piazza Università: giovedì 9 alle ore 17 sarà il momento del cinema ceco con una deliziosa commedia girata a Praga, “IL MARE IN CORTILE” di Martin Horsky (Repubblica Ceca 2025). Una favola contemporanea in cui la semplicità delle relazioni rompe la solitudine del vissuto metropolitano. Si prosegue sul filo dell’ ironia;

-alle ore 18,30, con “IL QUARTO REICH” di Tomáš Krejca (Repubblica Ceca 2025), una dark comedy sugli eccessi del bisogno di spiritualità, divertente prova cinematografica di un noto gruppo teatrale di Praga, che sarà presente al completo. A conclusione, dibattito con il regista e il collettivo teatrale Neomluvené Divadlo, coordinati da Enrico Riccobene dell’ Università di Catania.

Venerdì 10 ottobre, sempre al CUT, gli ultimi due film in concorso, introdotti dalla direttrice dell’Accademia d’Ungheria in Roma, Krisztina Lantos: -alle ore 17, “PER CASO HO SCRITTO UN LIBRO” di Nora Lakos (Ungheria 2025), una pellicola rivolta particolarmente al pubblico più giovane e in cui le riprese live action sono accompagnate in alcuni momenti da una colorata animazione, per raccontare la storia di un’adolescente che trova risposte ai propri interrogativi nella scrittura;

– alle ore 18,30 “CHE FINE HA FATTO TOMI?” di Attila Till, (Ungheria 2024), regista poliedrico, conduttore di programmi televisivi innovativi e giornalista premiato con il Pulitzer. In questa occasione, Till affronta il tema delle dipendenze e delle relazioni, attraverso la vicenda di un attore fallito, in cerca di riscatto, sulla cui esistenza ha sempre pesato l’ ombra del successo del padre.

Del comitato scientifico del festival fanno parte Santina Arena, Alessandro Di Costa, Ketty Governali, Patrizia Maltese, Chiara Platania, Grazia Puglisi, Stefania Rimini, Alberto Surrentino, Orazio Vasta.

La giuria del KinEst Fest 2025 è composta da Sergio Barone (docente), Anna Chisari (attivista Open), Enrico Riccobene (dottorando) , Ornella Sgroi (giornalista) e Manuela Ventura (attrice). Oltre al premio della giuria, verrà assegnato, come ogni anno, anche il premio del pubblico per il miglior film.

