Niscemi. Da Aprile 2025, l’allarme dalla base Muos per l’erosione del terreno nell’hub militare

Quella che segue e’ una notizia quasi sconosciuta, o meglio ignorata dai mass media e non solo.

Nell’aprile 2025 la Regione Siciliana ha ricevuto la richiesta da parte del comando della Usa della base Muos di Niscemi per l’attivazione della procedura di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) per un “Progetto di manutenzione straordinaria dell’area delle antenne all’interno della base militare “, alias per contrastare l’erosione del terreno in corso nell’hub militare.

E che ha fatto la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale della Regione Siciliana?

Valutata la richiesta e il 15 settembre 2025 Savarino, l’assessora al Territorio e all’Ambiente del governo Schifani, firma il decreto che autirizzava i lavori di manutenzione straordinaria all’interno della base del Muos con opere di consolidamento sia all’interno del piazzale delle antenne, sia all’esterno dell’area delle installazioni.

Fa impressione ( e non solo!) apprendere – grazie alla documentazione scovata dal deputato regionale La Vardera – che la manutenzione autorizzata (a spese della base) ha previsto anche il “consolidamento strutturale della scarpata, attualmente danneggiata da fenomeni erosivi, e di manuntenzione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche le cui inefficienze sono alla base degli stessi fenomeni erosivi che interessano il piazzale dell’area delle antenne”. Esattamente quello che e’ in corso in una parte del territorio urbano e rurale di Niscemi!

-Com’e’ possibile che l’assessora regionale Savarino non si sia preoccupata per l’abitato di Niscemi davanti alla richiesta del comando della base Muos che chiedeva l’autorizzazione per mettere in sicurezza l’area del Muos che franava? E il presidente della regione Schifani dov’era?

-Com’e’ possibile che anche la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale della Regione Siciliana non si e’ allarmata? E la Protezione Civile regionale non era conoscenza?

E’ possibile che non erano a conoscenza della natura del territorio franoso di Niscemi? Che non sapessero della frana del 1997?

-E lo stesso Conti, sindaco di Niscemi, e’ stato messo a conoscenza delle frane in corso nella base Muos e degli interventi richiesti e autorizzati dalla Regione Siciliana?

Intanto, la frana…

