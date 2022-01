Pisa. Manifestazione sotto la Prefettura contro gli aumenti di gas e luce

Questa mattina, insieme a lavoratori, disoccupati, giovani e abitanti delle case popolari abbiamo tenuto un presidio davanti alla sede della Prefettura di Pisa nell’ambito della campagna di Potere al Popolo! contro il carovita. Solo nella città di Pisa abbiamo raccolto in pochissimi giorni quasi un migliaio di firme apposte da cittadini stanchi di dover ancora una volta pagare le conseguenze di scelte economiche e politiche che colpiscono soltanto le fasce sociali più deboli.

Gli enormi rincari delle forniture di gas ed elettricità cadranno sulle spalle di chi già ora ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese, e che vede calare ogni giorno di più il proprio potere d’acquisto a fronte di una stagnazione di salari e pensioni tra i più bassi d’ Europa.

Un nostro delegato, dopo che avevamo incontrato gli inviati della stampa e delle televisioni locali, è stato ricevuto dalla D.ssa Maria Luisa D’Alessandro, di recente insediatasi a capo della Prefettura di Pisa. A lei, in qualità di rappresentante dello Stato, abbiamo consegnato le firme raccolte e l’abbiamo resa partecipe delle enormi difficoltà in cui versano migliaia di cittadini a cui le istituzioni “devono” dare risposte concrete anche attraverso l’introduzione di strumenti strutturali come il reddito sociale o la neutralizzazione delle bollette, invece di proporre delle “elemosine” temporalmente ed economicamente inconsistenti.

La D.ssa D’Alessandro si è dimostrata un’interlocutrice attenta e si è fatta carico di inoltrare alla compagine governativa nazionale le firme e le istanze a favore delle classi sociali delle quali Potere al Popolo! si è fatto portavoce.

