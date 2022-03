Pisa. Conferenza stampa contro il traffico di armi. Sabato la manifestazione

Quest’oggi Potere Al Popolo a Pisa ha organizzato una conferenza stampa alle ore 12, nella locale P.zza XX settembre, a cui si collegherà anche Giorgio Cremaschi, per chiedere conto delle azioni di un governo guerrafondaio! Un governo che non ha informato il Parlamento su quali armi sta inviando in Ucraina, e come le sta inviando.

Un governo che, dato anche il travisamento di munizioni ed esplosivi sotto la dicitura di “aiuti umanitari”, come è accaduto all’aeroporto civile della città, sembra prodigarsi molto di più per foraggiare e incancrenire la guerra, che per aiutare le popolazioni civili colpite dal conflitto.

I venti di guerra si fanno sempre più forti, e la nostra classe dirigente vuole gettarci nella tempesta, facendoci diventare un bersaglio, date le tante basi militari con valore strategico sul nostro territorio.

Il crinale su cui si sono posti è confermata dalla decisione presa ieri di aumentare le spese militari: ci dicono che per misure di contrasto alle difficili condizioni delle classi popolari i soldi non ci sono, salvo poi trovarli immediatamente per qualsiasi altra voce di bilancio.

NOI NON CI ARRUOLIAMO, VOGLIAMO PACE E SPESE SOCIALI, NON GUERRA E SPESE MILITARI!

