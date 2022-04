Per un 25 aprile antimilitarista e antifascista a Pisa: due tappe in città

Mario Draghi non governa a nome e per conto del popolo italiano, ma per le banche e le multinazionali europee, a partire da quelle che producono armi e vaccini. I soldi del PNRR li investe per basi militari come quella che vorrebbero costruire a Coltano invece che per sanità, salari e servizi sociali.

Contro la guerra e il governo Draghi che la fomenta, per lo scioglimento della NATO, la chiusura della base USA di camp Darby e il NO alla costruzione di una base a Coltano.

IL NOSTRO 25 APRILE È CONTRO QUESTI NEMICI DELLA PACE, CONTRO I QUALI

Chiamiamo a tutti i singoli e le forze politiche, sindacali, studentesche antifasciste di unirsi a noi nella giornata di lunedì 25 aprile 2022: h. 10 in via Teresa Mattei (precedentemente dedicata al fascista D’Achiardi), ore 11 presidio in piazza dei miracoli . Al termine del presidio brindisi antifascista e antimilitarista.