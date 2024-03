Pisa. Boicottiamo Israele. Fermiamo il genocidio del popolo palestinese

Sabato 9 marzo in piazza a Pisa al fianco della resistenza del popolo palestinese! Concentramento h.15 in piazza Manin, di fronte a McDonald’s

Il Parlamento italiano, con i voti uniti del centrodestra e centrosinistra, ha dato il via libera formale alla missione Aspides nel Mar Rosso, dove gli Houthi boicottano le navi commerciali israeliane al fine di fermare il genocidio in corso in Palestina.

Invece di bloccare i crimini israeliani, cosa che fermerebbe immediatamente il boicottaggio yemenita, l’Unione Europea, il governo Meloni e le “opposizioni di sinistra” preferiscono difendere Israele e la cosiddetta “libertà di navigazione” delle multinazionali occidentali, allargando così il fronte di guerra in Medio Oriente.

Sempre sabato 9 marzo, quando noi saremo in piazza a Pisa per boicottare Israele, a Roma si terrà una manifestazione convocata dalla CGIL e da un arco di forze politiche e sociali afferenti al Partito Democratico su una piattaforma “equidistante” tra i sionisti israeliani e il popolo palestinese.

In tutti questi mesi di massacro il PD non ha mai preso posizione al fianco del popolo palestinese e la CGIL non ha risposto all’appello dei sindacati palestinesi per uno sciopero a sostegno della loro resistenza contro la ferocia israeliana.

Le recenti manifestazioni nazionali del sindacato di Landini non hanno visto mai neppure una bandiera palestinese sventolare.

Gli unici che in Italia hanno risposto al grido di dolore e di lotta palestinese sono stati i sindacati di classe, che lo scorso 23 febbraio – nel silenzio complice dei mass media – hanno promosso uno sciopero generale. Sui nostri territori USB ha convocato uno sciopero alla Piaggio di Pontedera che ha bloccato le linee e la produzione, nonostante il boicottaggio di CGIL CISL e UIL.

Le parole d’ordine della manifestazione di Roma esprimono una ipocrita equidistanza tra oppresso e oppressore che rifiutiamo alla radice, nascondendo meschini calcoli elettorali e il vergognoso tentativo di rappresentare politicamente il potente movimento al fianco del popolo palestinese che si sta esprimendo in Italia e a livello mondiale. Tentativi visti anche a Pisa nelle manifestazioni contro la violenza poliziesca.

Chi non si schiera apertamente contro Israele e i suoi complici opera nel campo dell’oppressore.

Sabato 9 marzo tutti in Piazza Manin per un boicottaggio itinerante che farà tappa al Carrefour di via Santa Maria per arrivare alle Scuole d’Eccellenza della Normale e del Sant’Anna, titolari di accordi e collaborazioni con l’accademia israeliana!

Boicotta Israele e i suoi complici euro atlantici. Al Fianco della Resistenza Palestinese

