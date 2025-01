Pisa. Venerdi mobilitazione contro la Leonardo e gli accordi tra università, industrie belliche e Israele

17 gennaio giornata di mobilitazione contro Leonardo spa e le relazioni tra universita’ e industria bellica

Mobilitati con noi e aiutaci a tenere alta l’attenzione sulla Palestina e la sua resistenza!



Programma della giornata di venerdì 17 gennaio:

Ore 10 flash mob davanti alla sede della Leonardo Spa di Ospedaletto (Pisa), in via Stanislao Cannizzaro, 7. Se ti serve un passaggio l’appuntamento è alle 9.45 in Piazza Guerrazzi.

Ore 12 concentramento e conferenza stampa davanti al rettorato dell’Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 23. Da lì si partirà in camminata di sanzionamento verso la Scuola Normale Superiore (Piazza Cavalieri) e la Scuola Sant’Anna (Piazza Martiri della Libertà).



Ore 17:30 volantinaggio in Piazza XX Settembre.

Dalle 19 aperitivo antisionista al Circolo Agorà di via Bovio 19. I fondi raccolti saranno inviati alle popolazioni palestinesi

Dopo oltre un anno di mobilitazioni al fianco della Resistenza palestinese e contro il genocidio sionista ancora in atto, riteniamo fondamentale non rallentare e anzi moltiplicare le iniziative di lotta e allargare la solidarietà, individuando momenti di coordinamento nazionale su obiettivi specifici.

Il percorso che ci ha portati dalla assemblea nazionale del 9 novembre al corteo nazionale del 30 novembre -in una manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 30mila solidali- e alla proposta di costruzione di una Rete nazionale antisionista e anticolonialista è un segnale forte in una fase nella quale il movimento di solidarietà con la Resistenza palestinese deve adeguare sia le forme del suo agire sia l’analisi della situazione globale.

La tregua in Libano, i fatti della Siria, l’attacco sistematico allo Yemen che prepara una probabile aggressione all’Iran, evidenziano la determinazione con la quale l’imperialismo USA/UE/NATO si sia proiettato nell’area attraverso il suo avamposto sionista, divenuta parte di quella “guerra mondiale a pezzi” che lambisce l’Europa e, in forme più o meno cruente, altre aree del mondo.

La cronicizzazione dello scontro in Medio Oriente, l’attacco che l’ANP sta sferrando alla resistenza ed il riposizionamento dei soggetti in campo ci impongono quindi di strutturare la solidarietà in un percorso di “lunga durata”, che non può essere delegato alla sola spontaneità delle mobilitazioni, così come le mutanti forme dell’aggressione sionista/imperialista ci impongono uno sforzo analitico che, solo, può guidare la lotta contro Israele, avanguardia guerrafondaia, suprematista e pericolo per l’umanità tutta.

Dopo la prima due giorni nazionale dello scorso 20-21 dicembre di boicottaggio commerciale contro Israele, la proposta di mobilitazione coordinata a livello nazionale prosegue nelle giornate del 17-18 gennaio contro fabbriche di armi, basi militari e istituzioni militari che alle nostre latitudini continuando ad armare e foraggiare il conflitto e la corsa generalizzata agli armamenti.

Proponiamo quindi di animare a Pisa la giornata di venerdì 17 gennaio con una serie di appuntamenti che sanzionino l’industria bellica, le università silenziosamente complici e legittimanti e ci permettano di raccogliere fondi da destinare al popolo palestinese.

Al fianco della resistenza palestinese fino alla vittoria!

Coordinamento pisano per il boicottaggio di Israele.

Verso la Rete nazionale antisionista e anticolonialista.

14 Gennaio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO