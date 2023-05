Trento. Cariche di polizia contro manifestanti No Tav

“I manifestanti, senza alcun oggetto contundente, senza elmetti, senza essere mascherati, si sono intrattenuti per circa un’ora alla trivella, leggendo comunicati e documenti sulla TAV, sotto gli occhi delle forze dell’ordine. Poi all’improvviso le due vie di accesso, due stradine nei campi, sono state chiuse da Polizia e Carabinieri, che hanno intimato al gruppo di sciogliersi. In pochi minuti – ci raccontano due testimoni del paese – hanno spinto i manifestanti contro un muro, ed è partita la carica a manganellate da parte della Polizia e dei Finanzieri. (N.d.r. che farebbero bene a occuparsi dei miliardi degli evasori alle Seychelles, per esempio) Una carica a freddo, senza apparente motivo, per una manifestazione che era stata pacifica e tranquilla.“