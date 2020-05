Contropiano, il Settimanale n. 1

Prima puntata del Settimanale del TGContropiano

Torna l'informazione web con Contropiano.org. Ogni VENERDI' ore 20.30, in diretta facebook.TGContropiano lascia la Fase 1 e si trasforma in Contropiano Settimanale: un programma di approfondimento e dibattito per affrontare la nuova fase con la consapevolezza dell'informazione resistente, militante e indipendente. Un appuntamento settimanale con ospiti, interviste e dibattiti accompagnati dai nostri migliori redattori. Questa settimana: – La Fase 2: cosa succede e come se la giocano i Governatori delle Regioni? Centralizzare o Decentralizzare? – Lavoro e conflitto: tra statuto dei lavoratori e statuto dei lavori. Come riparte l'organizzazione del conflitto tra i lavoratori e i giovani?- Scontro USA e Cina: cosa sta cambiando e cosa deve ancora cambiare?

Pubblicato da Contropiano.org su Venerdì 22 maggio 2020