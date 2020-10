Il TGSettimanale di Contropiano, 2 ottobre 2020

Settimanale di Contropiano del 02/10/2020

Questo venerdi- Le voci del mondo della SCUOLA, dalle piazze del 24 e 25 settembre- La Lega europeista che avanza, una discussione dal Nord Italia- Emergenza COVID: cosa succede in Europa?In chiusura, un focus sul confitto Azero-ArmenoVi aspettiamo in diretta Venerdì!ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE DI ***CONTROPIANOVIDEO*** PER RESTARE SEMPRE SINTONIZZATO: https://www.youtube.com/user/contropianovideo

