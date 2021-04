TgContropiano, il Settimanale del 16 aprile 2021

Questa settimana parliamo di:

1.Si riapre tutto, nonostante il fallimento della campagna vaccinale

2. No Tav, un fiammata che rivitalizza la lotta

3. A processo l’assassino di Thomas Sankara, e il colonialismo di ritorno in Africa

4. Il traffico di rifiuti europei in Tunisia

5. Ecuador, un bilancio della sconfitta correista

6. Il film su Fred Hampton e le Black Panther

