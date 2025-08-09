“Sumud”, da Roger Waters

.
.
.
.
.
.
.
.
.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Dalle parole ai fatti. Dopo l’annuncio di gennaio, in formato pre-elettorale, del Ministro della Pubblica Sicurezza israeliano, Gilad Erdan,...
La gente festeggia per le strade di Gaza e della Cisgiordania l’accordo che mette fine alla divisione e agli...
Ol collasso di Israele è ormai prevedibile. Questa possibilità dovrebbe informare la conversazione a lungo termine sul futuro della...