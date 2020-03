Tutto andrà bene…

In effetti, la retorica governtiva di questi giorni – “state in casa, andrà tutto bene”, mentre cresce a ritmo serrato il numero dei morti e dei contagiati, suona parecchio stonata.

In pratica un “state zitti e lasciateci fare”. Pessimo segnale, per il “dopo”… A parità di popolazione, gli attuali contagiati italiani (24.747) corrispondono a 574.130 in Cina. I morti (1.809) equivalgono a 42.150. Fossero stati questi i numeri della crisi da coronavirus in Cina, i nostri media mainstream ci fracasserebbero le orecchie ad ogni ora su “un governo che non si cura del suo popolo”.

Invece qui…



Se qualcuno pensa che le misure di contenimento siano state prese in tempo utile e siano efficaci (le fabbriche e i posti di lavoro in genere sono ancora aperti, anche molti non essenziali), è matto



