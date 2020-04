“Il vicino”. Una nuova serie televisiva, poliziesca

Sindaci ed amministratori comunicali italiani presentano: “Il Vicino” una nuova avvincente serie televisiva, dove politici locali invitano i cittadini a chiedere ai loro cittadini di operare come veri e proprie sentinelle di spionaggio.

“Chiedete ai vicini, quando li vedete uscire, dove stanno andando ed invitateli ad uscire domani”.

Seguendo questo principio di Polizia, potrei rischiare d’entrare in un loop dove ogni azione come fare la spesa o buttare la monnezza fuori casa è rimandata sempre al giorno dopo.

Vorrei ricordare, che non è una guerra questa. Ma è una pandemia e come tale va trattata grazie a chi per una vita ha studiato o sta studiando ogni giorno il virus per creare una cura efficace oppure a tutti quegli operatori che in fretta e furia e con pochissimi mezzi stanno tamponando il sistema sanitario nazionale, dissanguato dalla privatizzazione. Una privatizzazione dove spesso e volentieri, troviamo proprio la partnership di moltissimi amministratori comunali e regionali.

3 Aprile 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO