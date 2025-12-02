- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Esercito all’Università
Argomenti:
ARTICOLI CORRELATI
-
Taser, uno strumento di tortura che spesso uccide
Tra sabato 16 e domenica 17 agosto è morto Gianpaolo Demartis. Era in stato confusionale e stava aggredendo dei...
-
Bologna 27 marzo, inaugurazione della Palestra Popolare Stevenson
-
La crisi sfascia il governo
Il governo soffre, la maggioranza scricchiola, Conte annuncia che non continuerà a far politica, Salvini minaccia-teme che “possa venir...