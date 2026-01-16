- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Dati Istat e beni alimentari
ARTICOLI CORRELATI
-
Ora si taglia anche il mangiare
La più violenta compressione dei consumi degli ultimi venti anni; fatta su stili di vita che da almeno sei...
-
Aumentano i poveri tra lavoratori e disoccupati
Un paese in cui l’unica crescita certa è quella della povertà. L’analisi dell’Istat pubblicata stamattina, nonostante tutte le cautele...
-
La “ricostruzione” a Castelluccio è… un centro commerciale
Allora, so benissimo che ormai del terremoto e dei terremotati non gliene frega più niente a nessuno, quindi qui,...