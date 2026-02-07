- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
La compagnia del collare /4
ARTICOLI CORRELATI
-
Roma. Manifesta Casapound, caricati gli antifascisti
Il copione tradizionale si è ripetuto anche questa volta, immancabile. Non solo le autorità di pubblica sicurezza e quelle...
-
Elezioni. I primi dati danno in crescita la Meloni, il PD e Verdi e Sinistra
Con l’astensionismo più alto di sempre (questa volta ha votato meno del 50% degli elettori, il 49,6), le proiezioni...
-
#NoG20: violenta irruzione della polizia all’Antikap Protestcamp di Amburgo
Massiccia operazione in tarda serata tra le tende degli attivisti giunti ad Amburgo per partecipare alle contestazioni del summit,...