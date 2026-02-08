- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
La compagnia del collare /6
ARTICOLI CORRELATI
-
Denuncia collettiva contro la Tecnopolizia
Un’esperienza francese organizzata da La Quadrature Du Net. Un esempio da seguire per i militanti e i giuristi democratici...
-
Diecimila no Tav scaldano Torino. Proteste in tutta Italia
La Val di Susa non si arrende. Diecimila no Tav in piazza a Torino sotto la neve contro la...
-
Atene. Scontri in piazza Syntagma
http://www.youtube.com/watch?v=eF0rgOEKX4s