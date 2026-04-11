- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Strategie di Governo
Argomenti:
ARTICOLI CORRELATI
-
“State al vostro posto o sono guai”. La repressione al tempo della crisi
L’appello contro la repressione delle lotte lanciato a maggio (vedi testo e firmatari), ha raccolto decine di firme significative...
-
Censis 2025. L’Italia “nell’età selvaggia” della crisi sistemica e dei guerrafondai
L’Italia “nell’età selvaggia, del ferro e del fuoco“. È così che viene descritto il Belpaese nel 59esimo rapporto Censis....
-
La resistenza dei lavoratori di Gioia Tauro e il silenzio della stampa nazionale
Circa una settimana fa era stato sospeso il blocco di 5 giorni del porto di Gioia Tauro in vista...