Squali, conflitto, sardine

Le sardine vanno bene finché fanno rosicare la destra tolgono spazi mediatici a Salvini e Meloni. E stop.



È normale che non vogliano affrontare “i temi” perché sarebbero “divisivi”, quindi io la smetterei di chiedere al compagno teletubby Mattia Santori cosa ne pensa di questo o di quello: non lo sa, oppure è meglio per tutti che non ne parli in pubblico.



Daniele Detto Inox ieri mi ha detto che servirebbe l’arrivo degli squali. Lui viene da una famiglia di marinai e, tra le mie conoscenze, è uno dei massimi esperti di temi ittici. «Vedi – ha spiegato dopo il secondo bicchiere di vino prima di cena – gli squali non mangiano le sardine, ma i pesci che vogliono mangiare le sardine».



Mi è sembrata una cosa molto intelligente.



Nel senso che uno la può pensare come vuole sul conflitto sociale, ma è indubitabile che esista. E non nel senso dei poveri che ce l’hanno coi ricchi, ma nel senso dei ricchi che odiano i poveri e cercano (per lo più riuscendoci) di fregarli e massacrarli ogni giorno.

