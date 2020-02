Modena. Il Premio Stefano Chiarini va ad Alberto Negri

E’ arrivato alla sua 11°edizione il Premio Stefano Chiarini, dedicato al redattore de Il manifesto che ha dedicato una vita all’informazione sul Medio Oriente e alla solidarietà con il popolo palestinese. L’evento si terrà a Modena sabato 7 marzo dalle ore 15.00 alle ore 20,00 presso La Tenda in viale Monte Rosica. Il premio da anni è una occasione di aggiornamento, confronto, riconoscimento verso artisti, giornalisti, attivisti che continuano a tenere accesi i riflettori sulla questione palestinese e sull’opposizione alla guerra.

Il Premio di quest’anno sarà attribuito al giornalista/scrittore Alberto Negri, già ricercatore all’Istituto di Studi di Politica Internazionale e per anni apprezzato giornalista del Sole 24 Ore, per cui ha seguito gli eventi politici e bellici in Medio Oriente, Africa, Balcani, Asia centrale. Parallelamente il Premio Maurizio Musolino 2020, altro giornalista impegnato su Palestina e Medio Oriente verrà attribuito al Kamel Mohanna presidente dell’Associazione Internazionale AMEL e coordinatore del collettivo delle ONG libanesi e arabe. Mohanna anche pediatra e professore all’Università libanese.

L’evento sarà poi caratterizzato, oltre che da momenti musicali, da letture di articoli giornalistici di Stefano Chiarini e Maurizio Musolino; da alcune proiezioni di reportage realizzati nei campi profughi palestinesi in Libano; da riflessioni sulla situazione medio orientale e al mondo del volontariato, alla presenza di numerosi ospiti in ambito letterario e giornalistico.

Saranno infatti presenti all’iniziativa anche la giornalista Stefania Limiti; l’Avvocato Fausto Gianelli dei Giuristi Democratici; Bassam Saleh giornalista e presidente associazione “Amici dei prigionieri palestinesi”; il Dr. Vincenzo Stefano Luisi Presidente dell’Associazione Palestine Children’s Relief Fund Italia (PCRF), etc.

Il Premio Stefano Chiarini sarà anticipato il 6 marzo, sempre a Modena, dalla presentazione del libro “Arafat” di Stefania Limiti. Saranno presenti: l’autrice Stefania Limiti (giornalista professionista) che da anni segue la questione palestinese ed anche importanti inchieste giornalistiche sulle pagine oscure della recente storia italiana e Roberto Prinzi (giornalista Nena News Agency), la serata sarà coordinata da Mirca Garuti (Alkemia)

19 Febbraio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO