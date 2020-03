Unione Europea: “sparare sui profughi? Qualche volta si può fare…”

Ma davvero l’Unione Europea difende i diritti umani? “Dipende…”

Tra retorica e realtà ci corre un abisso molto largo, lo sappiamo, ma questa volta è stato superato il confine del mostruoso. E lo ha fatto ufficialmente uno che di tutto può essere accusato tranne che di essere una “fonte poco attendibile”; ossia Eric Mamer, portavoce della Commissione Europa, ovvero il “governo” della Ue, anzi direttamente di Ursula von der Leyen.

C’era una conferenza stampa in corso, a Bruxelles, e i giornalisti chiedevano contro di quel che sta accadendo alla frontiera tra Grecia e Turchia, dove i profughi “spinti” da Erdogan verso l’Europa vengono “respinti” dalla polizia ellenica supportata dai nazisti di Alba Dorata e da una “internazionale nera” che si sta concentrando ora su Lesbo, Mitilene e altre isole greche dell’Egeo.

Scene di vera e propria caccia all’uomo, contro donne e bambini, con uso della armi da fuoco oltre che di lacrimogeni, manganelli e blindati.

Nelle stesse ore le autorità europee, riprese acriticamente da tutti i media mainstream, sollecitavano l’indignazione pubblica contro il governo di Assad che, attaccando le milizie jihadiste e turche nella provincia di Idlib, provocava morti anche tra i civili, bambini compresi.

Un fatto che non può essere negato né confermato, da chi come noi – e come tutti i media più “professionali”, del resto – non ha fonti dirette “imparziali” sul terreno. Ma certo si può sottolineare come i bambini e le donne sul confine greco-turco stiano suscitando nelle autorità europee qualche commozione in meno…

Ma neanche i giornalisti accreditati a Bruxelles – di certo poco inclini a criticare quelle istituzioni – si aspettavano una risposta così nazista da parte del portavoce ufficiale. Alla domanda secca “Ma il comportamento della polizia ellenica, che è anche sostenuta da Frontex, è ritenuto legale dalla Commissione?” Mamer ha infatti risposto in modo agghiacciante: «La Commissione non può commentare e giudicare una situazione eccezionale. Tutto dipende dalle circostanze».

Ossia dipende da chi è che spara…

Increduli, i giornalisti hanno ripetuto la domanda per almeno tre volte. E il “democatico” portavoce europeo ha fatto spegnere i microfoni abbandonando la sala.

Questa è la natura vera dei nazisti che decidono sulle nostre vite.



