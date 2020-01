Emilia Romagna. Ha vinto il partito trasversale degli affari

Continua la nostra marcia d’opposizione!

Bonaccini ha vinto, e con lui vince il progetto di un’amministrazione regionale che privatizza, cementifica, toglie le case popolari e regala alle imprese il privilegio di sfruttare i lavoratori. Ha vinto chi sostiene l’autonomia differenziata.

Bonaccini ha vinto, e con lui vince un progetto di destra.

La Borgonzoni ha perso, è vero, ma la Lega segna un aumento di oltre 10 punti percentuali dalle ultime elezioni regionali. Chi pensava di fermare l’avanzata fascista nella nostra regione deve ridimensionare la propria felicità, perché continuando a scegliere politici di destra è proprio questa che viene rafforzata. Un voto al PD oggi sono due voti alla Lega domani, l’abbiamo detto fin dal primo giorno. E infatti, a fronte del 50% di un candidato “democratico” che ha chiesto il voto disgiunto a destra e a sinistra, Lega e PD hanno risultati pressoché uguali.

Noi di Potere al Popolo abbiamo usato le elezioni per rafforzare la battaglia politica che portiamo avanti da sempre, e che sempre porteremo avanti. Abbiamo rafforzato i nostri legami con le lotte di questa regione, dalla sanità privatizzata alla logistica schiavizzata.

I risultati elettorali di Potere al Popolo li analizzeremo nei prossimi giorni, con dati alla mano, perché in questo clima di scontro tra finte opposizioni non poteva andare in modo differente. E anche questo l’avevamo detto chiaramente.

Al progetto del partito trasversale degli affari ci siamo sempre opposti e ci opporremo con più forza di prima, convinti delle nostre ragioni, fuori dall’ubriachezza di questa campagna elettorale drogata.

Una lunga marcia inizia sempre con piccoli passi, e noi stiamo camminando con coerenza e senza cedere un millimetro a logiche di cartelli elettorali e di utilità del voto che ci vorrebbero imporre.

