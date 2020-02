Comunisti fuorilegge in Italia, lo chiede un deputato fascista. Il mondo alla rovescia

Un deputato neofascista di Fratelli d’Italia, tal Edmondo Cirielli, intende presentare una proposta di legge costituzionale per mettere fuorilegge in Italia le organizzazioni comuniste. Ci ha tenuto a specificare che la misura dovrebbe riguardare anche Potere al Popolo, il quale pur non dichiarando come tale l’identità nel nome (non si chiama infatti partito comunista con tutte le varie declinazioni che conosciamo) deve essere ritenuto tale in quanto “non ne rinnega la storia criminale”.

Per un verso è un riconoscimento di importanza da parte del nemico, dall’altro sembra essere una smentita fattuale a tutti coloro che in questi due anni nel nostro paese, in nome di una autodefinita identità comunista, hanno denigrato Potere al Popolo apostrofandolo come sinistra fucsia.

Ma a parte gli scherzi, l’iniziativa del deputato neofascista si rivela in tutta evidenza come la logica conseguenza di atti come la risoluzione del parlamento europeo di Strasburgo che equipara nazismo e comunismo e votata da tutti i partiti conservatori e socialisti europei (Pd e Verdi inclusi), ma anche delle strumentalizzazioni sulla “memoria condivisa” invocata dal presidente Mattarella e dalla politica bipartizan che in questi giorni sulle foibe ha avuto un’altra accelerazione nel percorso di criminalizzazione dei comunisti e della Resistenza partigiana.

Solo degli imbecilli potevano pensare che la risoluzione di Strasburgo o la capitolazione storica e politica sulla Resistenza in Italia non si rivelassero un assist formidabile esclusivamente per i partiti neofascisti in parlamento o fuori. Era solo questione di tempo.

I risultati adesso sono evidenti. Non sappiamo se la proposta di legge del deputato fascista Ciriello avrà un seguito, sappiamo solo che ha creato un precedente che mutate condizioni politiche potrebbero rendere reale.

