Nicoletta Libera tutti! Conferenza stampa nazionale alla Camera

Valentina Colletta, avvocato di Nicoletta Dosio

Viola Carofalo e Giorgio Cremaschi, portavoce di Potere al Popolo

Elisabetta Canitano, candidata alle elezioni suppletive per il collegio Roma 1

Francesca Trasatti, tavolo giustizia Potere al Popolo

Potere al Popolo continua la campagna per la scarcerazione di Nicoletta Dosio, storica attivista No Tav, membro del Coordinamento nazionale di Potere al Popolo, detenuta dal 30 dicembre nel carcere delle Vallette a Torino.

Nicoletta Dosio, 74 anni, insegnante in pensione ha subito nei primi 40 giorni di detenzione un trattamento carcerario restrittivo e punitivo. Ha subito una condanna ad un anno di carcere per una pacifica manifestazione in Val di Susa che ha provocato un danno di 780 euro alla società concessionaria dell’autostrada A 32. Un danno di 38 euro a testa per il numero di manifestanti condannati.

La vicenda di Nicoletta Dosio è significativa dell’accanimento giudiziario e carcerario contro le attiviste e gli attivisti del movimento No Tav e i soggetti impegnati nei conflitti sociali nel nostro paese. Un accanimento al quale riteniamo vada contrapposta una proposta di amnistia per i reati connessi alle lotte sociali, sindacali, ambientali che è stata sintetizzata come “amnistia sociale”.

Per queste ragioni è stata convocata per mercoledì 19 febbraio alle 13.00 una conferenza stampa alla sala stampa della Camera dei Deputati alla quale invitiamo a prendere parola e impegno tutti le ed i parlamentari sensibili alla difesa delle libertà democratiche e alle lotte popolari/ambientali come quella della Val di Susa.

In questa occasione verrà presentata la giornata nazionale di protesta “Nicoletta libera tutti” convocata per il prossimo 1 marzo.

