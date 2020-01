Bologna. 18 gennaio, marcia per l’uguaglianza sociale: il “lancio” in sala borsa!

Nel centro di Bologna, il giorno e nel luogo in cui stasera il PD e i costruttori si incontreranno per parlare di quella grande opera inutile che è il tram per FICO, vogliamo rilanciare la nostra mobilitazione per sabato 18.

Abbiamo preso parola “disturbando” il silenzio di una biblioteca per rompere un muro di gomma che impedisce di parlare di certi argomenti:

abbiamo appeso degli striscioni che riportano i contenuti della Marcia per l’uguaglianza sociale.

In una regione in cui, come nel resto d’Italia, le disuguaglianze continuano ad aumentare, rimettiamo al centro il nostro progetto di uguaglianza sociale, che significa giustizia climatica e ambientale, solidarietà attiva con chi lotta per difendere i propri territori e recuperare spazi abbandonati, come l’ex-Sani sgomberata questa mattina, contro amministrazioni complici degli speculatori, contro ogni nuova guerra che vedrebbe il nostro paese giocare un ruolo terribile come ingranaggio della NATO.

Ci vediamo sabato 18 gennaio, alle ore 14 in piazza dell’Unità! —> https://www.facebook.com/events/556707371836174/

SABATO 18 GENNAIO MARCIA PER L’UGUAGLIANZA SOCIALE

NO ALLE GRANDI OPERE INUTILI

LIBERTÀ PER TUTTI I NO TAV

NO ALLA CITTÀ DEGLI SGOMBERI, SOLIDARIETÀ ALL’EX CASERMA SANI