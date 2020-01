Cara Elly Schlein o si è contro il sistema dello sfruttamento e della repressione, o si sta con Bonaccini

Cara Elly Schlein, la tua presa di posizione oggi sullo sgombero dell’ex caserma Sani è indigeribile, in quanto puzza di sinistra ipocrisia e opportunismo.

Nella Sani rinasceva il progetto di XM24, già sgomberato dalle “ruspe democratiche” di Merola, e ora soffocato da Aitini, e dai nuovi procuratori sceriffi. Ad agosto il ruolo del poliziotto buono era stato di Lepore, ma XM24 non aveva abboccato.

Questa volta è il vostro ruolo? La vostra posizione contraria allo sgombero è assolutamente incoerente con la vostra candidatura a sostegno di Bonaccini.



Proprio come la vostra posizione sull’autonomia differenziata, un po’ critica di fronte alla certezza inossidabile del vostro candidato presidente. Proprio come la vostra posizione sull’ambiente, parole tanto belle quanto irrisorie quando ci si candida con un Partito Democratico, quello della legge regionale PER la cementificazione e le autostrade che spuntano ogni giorno (TI-BRE, Bretella Campogalliano-Sassuolo, Passante di mezzo).

Proprio come il vostro “patto per l’ambiente”, vero e proprio greenwashing sul loro “patto per il lavoro” all’insegna del corporativismo, della deflazione salariale, delle privatizzazioni.



Vi proponete come la “sinistra” della coalizione, promettendo che potrete influenzare le decisioni della prossima giunta.



Proprio come è successo quando IL VOSTRO candidato Sergio Guaitolini ha criticato la candidatura dell’imprenditore-sfruttatore Fagioli e Bonaccini vi ha risposto candidamente: e a me che frega?



Allora qual è il vostro ruolo? Dire le cose “di sinistra” mentre Bonaccina FA le cose di destra? Portare i buoni sentimenti mentre il PD fa politiche bestiali?



Cara Elly, aiutami veramente a capire, e aiuta i tuoi elettori a capire, come pensate di portare avanti il vostro programma in dichiarato contrasto a quello di Bonaccini. Perché se un piano non l’avete, allora state prendendo in giro un sacco di persone.



Noi ci siamo sempre stati e c’eravamo anche oggi, dalle 7 di mattina. Tu?