Roma. Un video shock. Perchè ci si ammala negli ospedali? Sanificazione dei reparti è al collasso

La sanificazione degli ospedali, quindi dei vari reparti e delle sale operatorie, è da sempre un problema serio. L’Usb di Roma ha realizzato un video sulla situazione negli ospedali romani decisamente scioccante.

I servizi di sanificazione e pulizia sono in tutti gli Ospedali e ASL ormai da anni appaltati a ditte private le quali ci fanno profitto.

Ma chi controlla, come in questo caso, che il servizio sia fatto a dovere?

Purtroppo è la stessa dirigenza che per risparmiare taglia le risorse destinate per lo stesso servizio.

Spesso succede che quando i lavoratori tramite il Sindacato protestano per i tagli degli appalti e per lo stato del servizio non vengono ascoltati e piuttosto vengono criminalizzati.

