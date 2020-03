Oggi sciopero in diverse fabbriche. Mercoledi confermato sciopero generale

Mercoledi sarà sciopero generale nelle aziende non essenziali ancora costrette a mantenerela produzione. Ma già oggi in diverse aziende nel settore aerospazio (dunque né di generi alimentari né sanitari e affini) sono scattati gli scioperi contro il decreto del Governo. Secondo le notizie raccolte, oggi hanno incrociato le braccia i lavoratori di Leonardo, Ge Avio, Fata Logistic System, Lgs, Vitrociset, MBDA, DEMA, CAM e DAR.

I ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia, Stefano Patuanelli e Roberto Gualtieri, da quanto si apprende, hanno convocato per domani mattina, 24 marzo, alle 11 una videoconferenza ma solo con Cgil, Cisl e Uil. Nessun segnale di confronto invece è ancora arrivato all’Usb che ha promosso da sabato lo sciopero generale di 24 ore per il 25 marzo.

“Il nuovo decreto varato domenica sera dal presidente del Consiglio Conte è il frutto avvelenato del veto dei padroni a un reale blocco della produzione di tutto ciò che non ha a vedere con l’emergenza e la sicurezza della vita delle persone” scrive in una nota l’Usb. “Cedere ai diktat di Confindustria e delle altre associazioni datoriali è una responsabilità gravissima che aggraverà il costo di vite umane che il nostro Paese sta già pagando, assunta per garantire alle imprese di poter tornare a fare profitti”.

Nei settori essenziali l’articolazione dello sciopero sarà simbolica e diversificata.

L’articolazione dello sciopero generale avrà una diversa forma di attuazione unicamente per i lavoratori impiegati direttamente nelle prestazioni di soccorso alla popolazione, che attueranno lo sciopero in forma simbolica per la durata di 1 (uno) minuto da svolgersi:

personale a qualsiasi titolo operante nel settore Sanità (Medici, Infermieri, OSS, personale ausiliario o operaio a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto di lavoro) 1 minuto tra le ore 13,30 e le ore 14,30 del 25 marzo 2020

personale della Polizia Municipale o locale impegnato nei controlli COVID 19 1 minuto alla fine di ogni turno di lavoro

personale impiegato al contrasto della pandemia nell’ISS – Istituto Superiore di Sanità 1 minuto a fine di ogni turno

personale in forza al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, 1 minuto a fine di ogni turno

personale addetto ai Trasporti 1 minuto ad inizio ogni turno di lavoro

personale delle aziende erogatrici di energia, gas, acqua, 1 minuto all’inizio di ogni turno di lavoro

personale delle aziende che forniscono servizi di Igiene Ambientale, 1 ora di sciopero ad inizio di ogni turno

personale delle cooperative sociali o dipendente da imprese addetti alla assistenza e cura delle persone, 1 ora a fine turno.

