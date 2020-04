TgContropiano, da stasera “in onda”!

Stasera alle 19.30, in diretta Facebook e su questo sito, il “Numero zero” del TGContropiano.

Una nuova offerta informativa che andrà “in onda” con regolarità a partire da martedì 14 aprile.

Il meglio del nostro giornale, le notizie più importanti della giornata, una critica serrata del modo di raccontare la realtà da parte dell’informazione mainstream.

Un servizio in più per districarsi tra le mille fake news sparse da chi ha in mano tutto il sistema e da chi finge di denunciarlo senza capirci nulla.

Vi aspettiamo alle 19.30, con mezzi quasi “di fortuna”, ma senza perderci nulla in utilità!

9 Aprile 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO