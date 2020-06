La prateria è in fiamme. Collegamento in diretta con gli Stati Uniti

USA. LA PRATERIA È IN FIAMME!

LA PRATERIA È IN FIAMME!Con:- Giacomo Marchetti della Rete dei Comunistie in collegamento dagli Stati Uniti:- Mario Martone, ex Mass Action for Black Liberation- Devyn Springer da AtlantaVenerdì [Black] people rise up! // Sit-in Roma https://www.facebook.com/events/553641821966578/

Pubblicato da Noi Restiamo su Mercoledì 3 giugno 2020