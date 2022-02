Un altro studente “in alternanza” morto a Fermo (Ancona)

L’alternanza e lo sfruttamento degli studenti sono crimini di stato.

Abolire i pcto fermare la strage.

Portiamo la nostra rabbia e il nostro odio in piazza il 18 febbraio in tutta Italia.

Uno studente di 16 anni è oggi morto in provincia di Ancona. Era a bordo di un camion in occasione di uno stage e il mezzo è andato fuori strada, schiantandosi contro un albero e togliendo la vita al ragazzo appena sedicenne. Un’altra morte uguale a quella di Lorenzo poche settimane fa, durante uno stage.

L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO È UN CRIMINE DI STATO CHE CONTINUA A MIETERE VITTIME fra noi studenti. Il sistema di stage lavorativi collegati a questa pratica abominevole hanno ucciso prima Lorenzo e oggi un altro studente 16 anni.

La responsabilità di quest’ennesima morte è di chi in questi anni ha fatto e legittimato l’Alternanza, costringendo gli studenti a questa pratica e agli stage in azienda che insegnano solo a come essere sfruttati e che CI UCCIDONO. Il ministro Bianchi, già rimasto indifferente alla richiesta di abolizione dell’alternanza degli studenti dopo la morte di Lorenzo, ora si deve DIMETTERE e l’Alternanza Scuola-Lavoro e tutti i progetti di formazione professionale con aziende private vanno aboliti ADESSO.

Ma non ci fermeremo di certo qui. Il 18 febbraio, in occasione della mobilitazione nazionale studentesca, porteremo la nostra rabbia in piazza in tutta Italia.

Per abolire l’Alternanza e dire che non esiste una “Buona Alternanza”.

Per reclamare il nostro diritto alla formazione.

Per fermare la strage di stato ai danni della nostra generazione in atto in questo momento.

Per vendicare tutti i nostri compagni uccisi da questo sistema. È una promessa.

MOBILITAZIONE IMMEDIATA DA ORA IN OGNI TERRITORIO

