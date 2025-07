Obbligazioni di guerra a sostegno di Israele

Un’indagine condotta dal gruppo di ricerca finanziaria olandese Profundo e pubblicata dalle ONG olandesi BankTrack e PAX ha rilevato che un piccolo numero di banche d’investimento ha svolto un ruolo cruciale nell’aiutare Israele a soddisfare le “significative esigenze di finanziamento” derivanti dalla sua guerra a Gaza, fornendo significativi servizi di sottoscrizione allo Stato israeliano. (1)

La ricerca rileva che Israele ha emesso obbligazioni sovrane tra il 7 ottobre 2023 e il gennaio 2025 per un valore totale di 19,4 miliardi di dollari e rivela le sette banche che hanno sottoscritto queste obbligazioni per lo Stato israeliano. (2)

Goldman Sachs è di gran lunga la più grande istituzione quotata, avendo sottoscritto più di 7 miliardi di dollari in “obbligazioni di guerra” israeliane dall’inizio della guerra tra Israele e Gaza. Le altre istituzioni finanziarie individuate dall’indagine sono Bank of America, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, Barclays e JPMorgan Chase.

Finanziare la guerra a Gaza

Dal 7 ottobre 2023, quando i militanti guidati da Hamas hanno lanciato una serie di attacchi e massacri nel sud di Israele, uccidendo quasi 1.200 persone e prendendo in ostaggio 252 cittadini israeliani. Da allora, il bilancio militare di Israele è aumentato a dismisura mentre perseguiva un assalto su vasta scala alla Striscia di Gaza, che ha ucciso almeno 46.600 palestinesi e sfollato quasi l’intera popolazione palestinese nella regione prima dell’accordo di un fragile cessate il fuoco nel gennaio 2025. (3)

Sebbene il debito sovrano di Israele sia generalmente aggiunto al bilancio generale dello Stato, i rapporti confermano che obbligazioni più recenti sono state emesse specificamente per coprire i costi della sua guerra contro Gaza. (4) Nel febbraio dello scorso anno, i funzionari del Ministero delle Finanze hanno confermato che il Paese avrebbe dovuto vendere “una quantità quasi record di obbligazioni” nel 2024 per continuare a finanziare il suo sforzo bellico. (5)



Israel Bonds, l’ente affiliato al governo responsabile della commercializzazione delle obbligazioni israeliane agli investitori internazionali, pubblicizza specificamente queste obbligazioni come opportunità per sostenere “Israele in guerra”. (6)

Sottoscrivendo e portando sul mercato le “obbligazioni di guerra” di Israele, le sette banche identificate nell’indagine di Profundo hanno quindi facilitato finanziamenti cruciali che hanno permesso a Israele di continuare la sua guerra contro Gaza.

Acquisto di “war bond”

L’indagine di Profundo identifica anche i gestori patrimoniali che hanno acquistato titoli di Stato israeliani dal 7 ottobre 2023. Questi gestori patrimoniali acquistano obbligazioni sia per i propri fondi che per i propri clienti, tra cui fondi pensione e compagnie assicurative.



I risultati indicano che i 20 maggiori investitori istituzionali – in gran parte gestori patrimoniali statunitensi e divisioni di gestione patrimoniale di banche e compagnie assicurative statunitensi – hanno fornito finanziamenti a Israele per oltre 2,7 miliardi di dollari attraverso l’acquisto di obbligazioni dall’inizio della guerra.(7)

Il maggiore investitore, PIMCO, la filiale statunitense della società tedesca di servizi finanziari Allianz, da solo ha acquistato quasi 1 miliardo di dollari in “war bond” israeliani.

Max Hammer, attivista per i diritti umani di BankTrack, ha dichiarato :



“La guerra di Israele contro Gaza ha creato una delle più grandi catastrofi umanitarie del 21° secolo. Sottoscrivendo obbligazioni che lo Stato israeliano ha specificamente emesso per continuare il suo sforzo bellico genocida, le banche hanno rischiato di rendersi complici di queste atrocità. Qualsiasi istituzione finanziaria o investitore che abbia aiutato Israele a raccogliere fondi per la sua campagna militare deve intraprendere azioni urgenti per porre fine e porre rimedio ai suoi contributi alle diffuse violazioni del diritto umanitario internazionale.

Thomas Van Gool, Project Lead Israel-Palestine di PAX, ha dichiarato :



“Gli investimenti e la sottoscrizione di ‘obbligazioni di guerra’ israeliane da parte delle banche e dei gestori patrimoniali riflettono una lunga storia di complicità delle imprese nelle violazioni israeliane del diritto umanitario internazionale. Ora che è entrato in vigore un fragile cessate il fuoco, le istituzioni finanziarie e le imprese devono agire immediatamente per rimediare ai loro legami diretti con queste violazioni. Oltre a porre rimedio alle atrocità che hanno permesso finanziariamente a Gaza, ciò deve comportare una revisione urgente di tutte le relazioni finanziarie con lo Stato israeliano, la sua oppressione militare dei palestinesi a Gaza e i suoi regimi di apartheid e occupazione in Cisgiordania.”

Responsabilità delle banche in materia di diritti umani:

Ai sensi dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida dell’OCSE sulla condotta responsabile delle imprese, le istituzioni finanziarie, come tutte le imprese, hanno la responsabilità di evitare di contribuire a impatti negativi sui diritti umani, ad esempio facilitando o incentivando una relazione d’affari per causare danni.

Le linee guida dell’OCSE sulla due diligence per il prestito responsabile alle imprese e la sottoscrizione di titoli chiariscono che le istituzioni finanziarie possono contribuire a impatti negativi sui diritti umani se, sottoscrivendo obbligazioni, consentono all’emittente di violare i diritti umani. (8)

Accuse di genocidio contro Israele:

Gli attacchi militari sistematici di Israele contro i civili, il blocco dell’acqua, dell’elettricità e delle forniture umanitarie e la distruzione delle infrastrutture nel corso della sua campagna militare hanno dato origine a una diffusa convinzione che Israele stia commettendo un genocidio a Gaza. Nel gennaio 2024, la Corte internazionale di giustizia ha emesso misure provvisorie contro Israele ai sensi della Convenzione sul genocidio.

Da allora, numerosi gruppi per i diritti umani, tra cui Amnesty International e Human Rights Watch, relatori speciali delle Nazioni Unite ed esperti accademici hanno concluso che l’attacco di Israele a Gaza è stato un atto di genocidio. (10)

Rischio di complicità delle banche e dei gestori patrimoniali:

L’intenzione dichiarata del governo israeliano di utilizzare i proventi delle sue obbligazioni sovrane per facilitare il suo assalto a Gaza mette i sottoscrittori e gli investitori in “obbligazioni di guerra” a rischio di non rispettare le loro responsabilità in materia di diritti umani. Sottoscrivendo e investendo in obbligazioni sovrane utilizzate per finanziare questi attacchi, le banche e i gestori patrimoniali rischiano di contribuire a potenziali crimini atroci, tra cui crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio.

Il peso delle ben documentate violazioni del diritto internazionale da parte di Israele può porre ulteriori rischi legali sui sottoscrittori e sugli investitori identificati da Profundo che vanno oltre le violazioni delle norme internazionali sui diritti umani.

Sebbene le istituzioni finanziarie, in quanto società, non siano parte della Convenzione sul genocidio o di altri strumenti di diritto internazionale, esse o i loro dipendenti rischiano di essere ritenuti responsabili di complicità in atti di genocidio, nonché di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, ai sensi del diritto penale internazionale o nazionale, se un tribunale dimostra che le loro azioni hanno costituito un contributo sostanziale e consapevole a presunti crimini internazionali. (11)

Nel giugno 2024, in una richiesta di un embargo totale sulle armi nei confronti di Israele, gli esperti delle Nazioni Unite hanno osservato che le aziende e le istituzioni finanziarie che forniscono sostegno all’offensiva militare israeliana potrebbero subire “ripercussioni per complicità” in gravi violazioni dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario internazionale, compreso il genocidio. (12)

Analogamente, come osservato dal dottor Pietropaoli in un parere giuridico commissionato da SOMO e Al Haq, “le società che investono o collaborano con il governo israeliano o con le imprese statali israeliane affrontano un rischio particolarmente saliente di aiutare, favorire, facilitare o altrimenti contribuire alla commissione di genocidio da parte di Israele o ad altre violazioni del diritto umanitario internazionale”. (13)

Sottoscrivendo e acquistando “obbligazioni di guerra” israeliane, le banche e i gestori patrimoniali rischiano quindi di fornire un sostegno materiale diretto, e quindi di aiutare e favorire il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra di Israele, e possono rischiare ripercussioni per complicità.

Note

(1) Francesca Young, Israele ritorna sul mercato obbligazionario pubblico, Global Markets, marzo 2024

(2) Alcune delle emissioni di debito sovrano individuate nella ricerca di Profundo sono state avviate nell’estate del 2023, ma sono state collocate con l’accordo dei sottoscrittori solo dopo il 7 ottobre 2023.

(3) Alexander Kozul-Wright, La guerra di Gaza estende il tributo all’economia di Israele, Al Jazeera, agosto 2024.

Emma Farge e Nidal Al-Mughrabi, Bilancio delle vittime di Gaza: quanti palestinesi ha ucciso l’offensiva israeliana?, Reuters gennaio 2025.

(4) Mary McDougall, Ellesheva Kissin e Kate Duguid, Israele raccoglie 6 miliardi di dollari in prestiti per finanziare la guerra contro Hamas, FT, novembre 2023.

(5) Galit Altstein, Israele, appena declassato, si prepara a pagare la guerra contro Hamas, Bloomberg, febbraio 2024.

(6) Israel Bonds, Israele in guerra, febbraio 2025.

(7) Oltre alle obbligazioni acquistate da investitori istituzionali, anche i comuni e gli Stati statunitensi hanno acquistato direttamente volumi significativi di obbligazioni israeliane. Ulteriori dettagli sugli investimenti dei fondi sovrani e dei fondi pensione in “obbligazioni di guerra” israeliane – direttamente o tramite gestori patrimoniali – saranno gradualmente disponibili man mano che i fondi pensione pubblicheranno le loro informative annuali sul portafoglio 2024.

(8) OCSE, Due diligence for Responsible Corporate Lending and Securities Underwriting: Key considerations for banks implementing the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2019.

(9) Corte internazionale di giustizia, Applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza (Sudafrica c. Israele), gennaio 2024.

(10) Amnesty International, “Ti senti come se fossi un subumano”: il genocidio di Israele contro i palestinesi a Gaza, dicembre 2024.

Human Rights Watch, Sterminio e atti di genocidio: Israele priva deliberatamente dell’acqua i palestinesi di Gaza, dicembre 2024.

L’esperto per i diritti umani del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ritiene che a Gaza sia stato commesso un genocidio per “motivi ragionevoli”.

Arwa Mahdawi, Stiamo assistendo alla fase finale del genocidio a Gaza, Guardian, novembre 2024.

(11) Lydia De Leeuw & Max Lamb, Fare un omicidio? Legami commerciali statali e aziendali con il genocidio a Gaza – e cosa devono fare i governi e le aziende per prevenirlo, SOMO, aprile 2024.

(12) UN-OHCHR, gli Stati e le imprese devono porre immediatamente fine ai trasferimenti di armi a Israele o rischiare la responsabilità per le violazioni dei diritti umani: esperti delle Nazioni Unite, giugno 2024.

(13) Dott.ssa Irene Pietrapaoli, Obblighi degli Stati terzi e delle società per prevenire e punire il genocidio a Gaza, Somo e Al-Haq, giugno 2024.

***

* Tratto da BankTrack.

14 Luglio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO