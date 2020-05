Seminfermità Gallera

“Siamo a un indice di contagio dello 0,51 che cosa vuol dire? che per infettare me bisogna trovare due persone infette nello stesso momento. Non è così semplice”.

L’ assessore alla sanità della Regione Lombardia, Gallera, ha scelto questa frase da matto ignorante per ripresentarsi in pubblico dopo molti giorni di silenzio.

Le voci lo davano molto occupato a studiare le carte delle numerose inchieste aperte dalla magistratura – spesso su ricorso di malati o familiari dei morti, specie nelle Rsa.

L’esame e le consulenze legali debbono aver lasciato poche speranze di poterla fare franca.

E quindi Gallera deve aver pensato che era meglio cominciare a spargere in giro solide prove della seminfermità mentale che potrebbero un domani, in sede processuale, valere uno sconto di pena…

