L’eugenetica nazista di Giovanni Toti

Dopo Beppe Sala, sindaco “democratico” di Milano, anche l’ex dipendente di Berlusconi – l’ingrato Giovanni Toti, sventuratamente rieletto alla presidenza della Regione Liguria – ha voluto mostrare di che pasta è fatta l’attuale classe dirigente del paese.

Il suo tweet neonazista è stato subissato di commenti duramente negativi, tanto che ha dovuto cancellarlo.

Ma è comunque quello che pensa. E come lui il governo, che progetta di inserire il “divieto di circolazione per gli over 70” tra le misure del prossimo Dpcm.



Non si offenderà, dunque, se gli ultrasettantenni – e anche gli over 60 che si stanno avvicinando a quell’età – gli stanno augurando in coro di non riuscire ad arrivare al di là dei 70.

In fondo, lo fanno per non farlo sentire “inutile”…



