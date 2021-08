No alla dittatura ombrellaia!

“Due amici decidono di andare al ristorante. Inizia a piovere. Uno apre l’ombrello, l’altro no.

– Che fai? Non hai l’ombrello? Così ti bagnerai tutto.

– Io non mi faccio piegare da questa dittatura ombrellaia, io l’ombrello non lo prendo. E’ un mio diritto. Libertà! Libertà!

– Ma che c’entra? Piove.

– E quindi? La pioggia è sempre esistita. Vogliono farci credere che l’unico rimedio sia l’ombrello, ma ci sono centinaia di altri modi per ripararsi dalla pioggia, solo che noncielodicono.

– Ma che dici?

– Tu continua a guardare la TV e a farti manipolare.

– Non ho la TV.

– Un arrotino di fama mondiale ha scritto sul suo blog che ci possiamo riparare con i sacchi della spazzatura, solo quelli costano meno di un ombrello, non fanno arricchire Big Umbrellah.

– Ma così ti ammalerai.

– E tu invece? Pensi di essere al sicuro? Se ti colpisce un fulmine? Se una stecca dell’ombrello di finisce in un occhio? Non sai neanche con cosa sono fatti quegli ombrelli.

– Le probabilità che accada sono nettamente inferiori rispetto alle probabilità che tu ti prenda un raffreddore restando sotto la pioggia.

– E chi te l’ha detto? Miocuggino l’altra settimana ha aperto l’ombrello in casa e dopo due giorni è caduto dalla bicicletta. Sarà solo un caso?

– Ok, però così conciato non so se ti faranno entrare al ristorante.

– Ah certo, non possono obbligarmi ad aprire l’ombrello però non posso entrare al ristorante. Vogliono costringerci a comprare gli ombrelli. E’ tutto un piano del sistema.

I due arrivano al ristorante.

– Mi perdoni signore ma così conciato bagnerà tutto il pavimento e la gente potrebbe scivolare e farsi male.

– Embè? Avevate solo da aumentare gli stracci per asciugare per terra, non vi è mai fregato dei pavimenti e adesso invece siete tutti così premurosi. Questa è pura discriminazione.

Un amico entra, l’altro resta fuori sotto la pioggia e a stomaco vuoto.”

(Dal Web) . Segnalato da Massimo Zucchetti



