Alla fiera del green pass di frodo

Allora. Esiste il mercatino dei Certificati Verdi falsi.

I “No Green Pass” che hanno acquistato, a caro prezzo su Telegram (dai 100€ ai 300€) Green Pass falsi, si sono imbufaliti perchè hanno scoperto che non funzionano e ora vogliono indietro i loro soldi, altrimenti minacciano di denunciare alla Polizia chi glieli ha venduti.

Di tutta risposta, questi gruppi Telegram ora hanno detto alla gente che ha pagato (e inviato i loro documenti personali come codice fiscale e carta d’identità!!!!!) che, se non pagano un riscatto di 350€ in Bitcoin, diffonderanno i documenti online e faranno avere loro i nominativi dei truffati alla Polizia.

È tutto bellissimo.

P.S. Nello screenshot vedete un esempio di prezzi.

