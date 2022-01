Votate pure liberamente, tanto…

IlSole24Ore, organo di Confindustria, ci informa sulle consultazioni in corso per eleggere il prossimo presidente della Repubblica italiano.

E’ un momento importante per la democrazia rappresentativa, perché si tratta di scegliere l’uomo o la donna giusti per la massima carica dello Stato democratico in un momento decisivo: quello dell’applicazione delle 528 condizionalità previste per la concessione dei soldi del Recovery Fund, secondo lo schema “prestiti contro riforme strutturali”.

Un brivido lungo la schiena deve esser corso, nella redazione del giornale confindustriale, quando hanno appreso che Citigroup – la più grande organizzazione di servizi finanziari del mondo – ha espresso un parere diverso da quello di Goldman Sachs (una delle più grandi banche d’affari del mondo), di cui casualmente Mario Draghi è stato vicepresidente per l’area europea.

“Mica si metteranno a fare come i partiti, no?“

17 Gennaio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO