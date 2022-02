Per un inviato di guerra è sorprendente che a parlarne e scriverne sui media venga scelta gente che non ne ha mai vista una e che soprattutto in questi decenni non ha mai imbroccato una previsione, dall’Afghanistan all’Iraq, dalla Libia alla Siria.

Il Paese delle meraviglie.

* da Facebook



