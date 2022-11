Elezioni USA e getta

I repubblicani conquistano la maggioranza al Congresso – l’equivalente della nostra Camera dei deputati; i democratici potrebbero mantenere la maggioranza al Senato solo se vincono un paio di ballottaggi.

Dunque, dopo due anni alla Casa Bianca, il presidente perde le elezioni di midterm e dovrà procedere con un’amministrazione azzoppata, checché i nostrani commentatori dicano che Biden perda, ma non molto, e Trump vinca ma non troppo.

Biden è contento perché è andato a votare più o meno il 50 percento degli elettori, erano anni che non succedeva nelle elezioni di midterm. Il che è tutto dire.

Le democrazie occidentali sono in ritirata come le truppe russe in Ucraina. Da tempo la politica ha smesso di combattere le storture politiche e sociali prodotte e alimentate dal capitalismo finanziario.

I partiti che si rifanno alla “sinistra” tentano di trincerarsi, richiamando gli elettori a valori astratti, per i quali lanciano appelli alla difesa della democrazia, ma perdono costantemente terreno.

Senza più obiettivi di redistribuzione della ricchezza e attacco alle diseguaglianze sociali e civili, la democrazia si è trasformata in una basica ritualità elettoralistica.

La politica produce idee usa e getta, buone forse per il voto, ma non per il governo delle profonde contraddizioni delle democrazie occidentali.

