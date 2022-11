Si sono rotte le uova del serpente

La querelle nata dalla comunicazione unilaterale del governo italiano secondo cui la Francia avrebbe aperto un porto ai migranti naufraghi, tenuti a lungo a bordo della Ocean Viking è esplosa in un clamoroso incidente diplomatico.

Dal punto di vista formale, la presidente del consiglio, il ministro degli esteri, quello dell’Interno e – convitato di pietra – quello delle infrastrutture, hanno dato il peggio della loro impreparazione, condita di prosopopea propagandistica.

Dal punto di vista sostanziale, si è rotta quell’atmosfera gelatinosa, in cui sembrava che tutto sommato il nuovo governo non era poi così sovranista.

Usare l’immigrazione come mattone per infrangere l’immagine della Ue, forzare gli accordi, e poi far finta di cadere dal pero è nei piani sovranisti di Meloni e Salvini, e vivacchia opportunisticamente nella doppiezza di Berlusconi e i suoi valletti al governo.

Fare i guasconi nei confronti di Macron è mettersi contro l’Europa, col risultato simmetrico di mettere la Ue contro l’Italia.

A chi giova?

12 Novembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO