La colpa è di quelli che vengono da fuori

Per tentare di mimetizzare le mani sul malloppo del Pnrr; e nascondere nuovo indebitamento pubblico; creare misure fiscali filo padronali per scongiurare aumenti di stupendi; dissimulare l’assenza di strategie politiche in grado di resistere all’inflazione, alla crisi energetica e ambientale; far finta di non vedere l’aumento della povertà…

il governo va alle crociate contro i migranti.

Perché si sa che la colpa è sempre di quelli che vengono da fuori.

