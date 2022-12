Giorgia, Giorgetti e le pere cotte (male)

La Commissione europea ha riconosciuto che le raccomandazioni di luglio scorso sulla legge Finanziaria sono state diligentemente accolte dal governo, cioè dal governo Draghi, che aveva poi passato correttamente le consegne.

Allo stesso tempo, la Commissione europea valuta negativamente le misure sul contante, il Pos, il condono e il rinnovo del regime dei pensionamenti anticipati, cioè boccia le manovre elettoralistiche posticce nella Manovra, inserite proditoriamente dal governo Meloni.

Giorgetta e Giorgetti hanno niente da saltellare di gioia, perché hanno semplicemente fatto la figura dei peracottari, e dovranno quindi modificare in corsa, e di corsa, le controverse misure, in tempo utile per non precipitare nell’esercizio provvisorio.

Con la propaganda si possono vincere le lezioni, ma non si governa: nei bilanci pubblici, le chiacchiere stanno sempre a zero.

