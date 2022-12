Vieni avanti, Pichetto

Prima della guerra in Ucraina, ll gas costava 80 euro adesso col price cup costerà 180.

Il ministro dell’Ambiente dice che è una “grande vittoria degli italiani”.

Quali? Quelli che fatturano gli extraprofitti dell’energia, non certo per i lavoratori, le famiglie e manco per le piccole imprese.

E poi, di che si vanta, signor ministro, di un’idea e di una trattativa portata in Europa da Mario Draghi?

Una domanda: scusi, ma lei di quale “ambiente” è ministro?

