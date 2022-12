Povera Italia

Mentre l’Istat certifica una diminuzione del 10% degli stipendi netti negli ultimi anni, un’indagine sui consumi di Natale 2022 realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia, in collaborazione con Format Research, confermano uno scenario da recessione.

Secondo i dati, il 27,3% non farà acquisti, costretti a risparmiare, per il peggioramento della propria condizione economica, aggravato dall’aumento dei prezzi a causa dell’inflazione.

Tra i lavoratori dipendenti, quasi un terzo userà la tredicesima per affrontare spese per la casa e la famiglia, mentre il 19,2% la userà per pagare tasse e bollette.

Proprio il momento adatto per permettere alla benzina di aumentare, di tagliare la platea degli aventi diritto al reddito di cittadinanza e ridurne le mensilità, di negare ogni possibilità di una legge sul salario minimo.

Il governo della destra impoverisce il paese.

