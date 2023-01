La menzogna energetica

Vi ricordate quella battuta che faceva più o meno così: “non sono io che sono razzista, sei tu che sei negro”?

Ecco, siccome la realtà ha sempre una gran voglia di superare la fantasia, il ministro Giorgetti ci fa sapere che non sono le aziende energetiche che praticano prezzi esorbitanti, macché, siete voi che consumate troppo, e quindi pagate più del dovuto. Chiaro, no?!

Come è possibile, vi chiederete. Semplice: basta prendere lo stereotipo del risparmio energetico, dargli una sciacquatina ecologica, – un classico del greenwashing – e poi propinarla per colpevolizzare chi giustamente è incazzato per gli aumenti.

Così, mentre le compagnie energetiche fanno come il gatto, producendo campagne pubblicitarie – pagate con i proventi degli extraprofitti – che vorrebbero insegnarci a non sprecare energia, ecco che il ministro fa la volpe e dice che “chi consuma meno dovrà pagare meno”.

I gatti e la volpe vogliono continuare a rubicchiare i soldini agli utenti, mentre il naso della menzogna cresce ai governanti che fanno solo quello che vogliono all’Eni, all’Enel, all’Acea, all’Hera, cioè proprio quelle aziende sanzionate per gli aumenti non giustificati se non dalla logica dell’ingordigia dei rispettivi azionisti.

La menzogna di Giorgetti vorrebbe convincerci che carbone, gas gnl americano, trivelle e nucleare sono irrinunciabili per la ripresa; che i prezzi delle bollette non si possono né controllare né calmierare; che l’inquinamento della terra, dell’aria, dei mari e delle acque viene dopo i dividendi; che tanto il governo è da loro parte; che se voi spendete molto per gas, luce e benzina è colpa vostra che lasciate la luce accesa in bagno.

Ecco come il governo della destra maldestra vara la riforma strutturale della legge della domanda e dell’offerta: compri meno ma tanto spendi di più lo stesso. La matematica non è più neanche un’opinione, vuole diventare una condanna definitiva all’impoverimento.

