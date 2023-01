Il signore ha chiamato?

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha telefonato a Palazzo Chigi per sollecitare l’approvazione del sesto decreto di aiuti militari all’Ucraina: urge l’invio di una la batteria Samp-T, un sistema d’arma contro aerei, droni e missili cruise, in grado di fare da scudo.

Adesso bisogna darsi subito da fare, perché ogni desiderio è un ordine: il governo decreta, il Parlamento vota, il ministro consegna. E noi paghiamo.

A proposito: glielo incartiamo o se lo portano via così?

