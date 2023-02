Speriamo che Zelensky abbracci presto Meloni

Nella sua richiesta di armi per la terza guerra mondiale, Zelensky è andato in Gran Bretagna e ha abbracciato il governo di destra dei ricchi e delle multinazionali, uno dei più odiati della storia britannica, contro cui milioni di lavoratori sono in sciopero.

Poi ha raggiunto Macron che vuol tagliare le pensioni e che ha il paese contro.

Poi farà uno spot di guerra a Sanremo contro il parere del 60% degli italiani.

Tutti i governanti europei più vicini a Zelensky e che gli mandano armi, diventano sempre più impopolari nel loro paese. E più il presidente ucraino fa propaganda di guerra, più il partito della guerra perde consenso. Secondo me anche in Ucraina.

Auguriamoci allora che Zelensky incontri e abbracci presto Giorgia Meloni.

