Sulla RAI è andata in onda la propaganda di guerra di Zelensky, che solo una cosa ha detto con chiarezza: nessuna mediazione, no anche a quella del Papa, nessuna trattativa di pace prima della vittoria in guerra. Armi e guerra, guerra e armi.

Attorno al presidente ucraino la stampa italiana a reti e giornali unificati, belante e guerrafondaia al tempo stesso. Belati di guerra.

Uno spettacolo indegno anche per una democrazia largamente compromessa come la nostra. Un show da vomito che dimostra semplicemente che tra viltà e menzogne ci stanno portando dritti dritti alla terza guerra mondiale.