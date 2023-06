Moderati Militari Mussolini Monarchici…

Quale altra parola con la EMME vi viene in mente?

I militari che oggi fanno le parate avevano giurato fedeltà a questi qui. Ed eran tutti monarchici.

A votare Repubblica è stata l’Italia del CNLAI. Alcune cose vanno dette: la Resistenza non solo ci ha resi degni di essere antifascisti, e non dei passivi liberati dagli alleati, ma ha anche (per un pelo, 12 milioni a 10, e grazie sempre Romita) votato per liberarci da questa feccia indecente.

Lo stesso CLNAI che fece giustizia di Mussolini, al quale i “Moderati” cercarono di salvar la pelle in tutti i modi.

Un sentito grazie ai resistenti di allora, padri della repubblica e della costituzione.

I Savoia li ricorderemo per le leggi razziali, per la fuga a Brindisi, e per Dirk Hamer.

